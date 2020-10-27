通傳會(NCC)昨舉行中天新聞台換照聽證會，前台南市長蘇煥智今受訪表示，附帶條件中的「獨立審查人」制度，經過了六年，在去年才開始執行。「NCC過去睡覺也睡了五年」。

蘇煥智認為，蔡政府對於四個附帶條件往年相對消極、客氣，今年初突然積極，因此這次處理換照會造成衝突，若從台灣民意基金會民調來看，其實真正關鍵是，大家擔心台灣變成一言堂，多元聲音很難有表達空間。

蘇煥智：審查人制度去年才執行，NCC睡了五年。曾薏蘋攝

蘇煥智今出席台灣民意基金會民調記者會前受訪指出，某程度也就是說，中天新聞台案在整個執法上是不是有一個刻意，就是針對某一些政治立場的一種，沒有造成公平性，這也也就是社會有疑慮的地方。

他在會中也提到，從民調數字看到，例如獨派、年輕人等比較強烈支持中天關台，年輕一輩反紅媒立場比較堅定，但有53％不贊成撤照，顯然原因不是單純言論自由問題，大家比較擔心國安問題，民調最大關鍵是因為蔡政府一黨獨大，相對許多溝通變成傲慢、不想傾聽，擔心台灣變成一言堂，台灣多元聲音、不同意見很難出聲，很難有表達空間。

他認為，反紅媒年初已經有反滲透法存在，如果真正要去執行，反滲透法就有依據，也只是供在那邊，言論自由跟國安、紅媒滲透的界線在哪，蔡政府及政府部門並沒有說清楚。

(中時 )