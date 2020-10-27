導管手術是利用心導管的方式針對心房組織做治療。因為，心房顫動的原因是心房肌肉胡亂放電，若能處理掉胡亂放電的部位，就可恢復由竇房結發號施令，心臟跳動就能回到正常狀態。

心房顫動的微創導管手術

為了達成這樣的目標，醫師會從股靜脈插入導管，一路延伸到心房裡，偵測出胡亂放電的部位後，便會利用不同的方式，像是射頻、雷射、或冷凍等方式，來破壞胡亂放電的組織，使其無法再傳送異常電位訊號。

「當患者常常因為心房顫動¬而胸悶、心悸、喘不過氣，或相對來說還算年輕，小於六十歲，就可以考慮微創手術治療，早期治療的成功率可達八成。」葉勇信醫師建議道：「另外，當患者有心臟衰竭的問題時，也要趕緊利用微創手術治療心房顫動，有助改善患者的存活率。」

目前心房顫動的微創手術有兩種常用的方式，一種是「傳統電氣燒灼術」，利用射頻消融加熱的方式來處理異常放電的心肌。因為是點狀燒灼，疼痛感較明顯，會比較花時間，也很考驗醫師技術。

另一種「冷凍球囊消融療法」是近年來發展出的治療方式。醫師會於患者鼠蹊處創造一個小切口，從股靜脈穿進一條細長、有彈性的管子，延伸進到右心房，並於心房中膈做穿刺，讓冷凍球囊導管進入左心房與肺靜脈的相接處。

確定好位置後，會將液態氣體注入球囊裡，球囊鼓起後暫時塞住肺靜脈開口。球囊的溫度很低，所以能夠藉由冰凍製造一道連續性的環形疤痕，以隔絕肺靜脈內不正常電生理訊號傳導到心房，避免心房顫動的發生。

(圖/照護線上提供)

「微創手術的目標就是肺靜脈開口那一圈異常放電的組織，傳統電氣燒灼術要一點一點的處理。」葉勇信醫師解釋道：「冷凍球囊則是一次冷凍一整圈，幾分鐘便可處理完畢。」

整體而言，傳統電燒需要費時三至四小時，冷凍消融則通常於一至二小時內完成，患者在手術中的不適感較低。

傳統電燒與冷凍消融的成功率相當，做完後有八成的患者能顯著改善症狀，有六成的患者不再復發心房顫動。

及早治療可改善症狀，漸少中風危險

在過去，當患者年齡較大，身體狀況不佳時，醫師顧慮到傳統射頻燒灼手術的風險較高，可能會傾向以藥物治療，但藥物的效果有極限，患者經常無法滿意自己的生活品質。

「之前有位老先生，平常需要洗腎，心房顫動一發作就很喘。」葉勇信醫師回憶道：「若要用射頻燒灼方式處理，風險比較大，所以便採取冷凍消融的方式幫他處理心房顫動，追蹤半年多來都沒有發作，患者的生活品質提高許多，也減少了住院的機會。」

葉勇信醫師叮嚀道，發現心房顫動時一定要儘快治療，能改善症狀、減少中風的危險，而且治療成功的機會比較高。倘若無法控制心房顫動，患者務必依照醫師指示服用抗凝血劑，才能預防血栓形成！

心房顫動愛注意 才能預防腦中風(影音來源：照護線上提供）

(中時新聞網)