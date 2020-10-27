美妝暨生活精品連鎖廠—寶雅(5904)展店效益持續顯現，第3季稅後盈餘為6.87億元，年成長37.13%，創下歷史新高，累計前3季每股盈餘為16.17元，由於財報亮眼，今天盤中股價逆勢走高。

從南部以販售美容及生活雜貨起家的寶雅國際，因精準鎖定15歲到49歲女性美妝保養及生活需求，建立「多樣少量」的平價百貨消費形態，成功站穩美妝零售市場，公司亦於去年下半年推出以五金百貨為主的第二品牌—寶家，雙品牌展店拉升市佔率、擴大營運規模策略，帶動公司近幾年業績穩定成長，尤其是美華泰退出實體市場後，讓寶雅美妝零售霸主地位更為穩固。

受惠於展店效益及台灣新冠肺炎疫情控制得宜，寶雅第3季合併營收為47.63億元，季增20.9%，年增14.9%，營業毛利為21.33億元，單季合併毛利率為44.79%，年增1.84個百分點，稅後盈餘為6.87億元，年成長37.13%，單季每股盈餘為7.03元；累計前3季合併營收為129.69億元，較去年同期成長10.2%，營業毛利為56.06億元，合併毛利率為43.23%，年增0.52個百分點，營業淨利為19.66億元，營業利益率15.16%，稅後盈餘為15.79億元，年成長14.5%，每股盈餘為16.17元。

截至今年9月底止，全台共有250間寶雅，15間寶家，法人預估，第4季寶雅將再展店7間到8間，明年寶雅目標展店20家；至於寶家，法人預估，年底店數將達26間到27間，明年預計展店30間到35間。

(時報資訊)