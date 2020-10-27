疫情變化及美國選舉都是近期影響市場的因素，選舉結果可望在11月趨明朗，疫苗及財政政策則可能出現順利或雙雙落空兩種截然不同的發展！國泰投信泰享退投資團隊認為，從經濟數據來看，目前全球的製造業動能回穩速度已趨緩，若沒有進一步的財政刺激，對於明年的成長動能將會造成明顯影響，因此現階段維持觀望。在行情波動大和不確定因素升高下，國泰投信建議為退休準備的資金，不妨選擇目標日期型基金。

勞保局最近統計顯示，截至今年7月底有134.2萬名退休勞工正在請領勞保老年年金給付，平均月領金額為1萬7577元，約有66.37%月領金額不到2萬元，全台僅722人月領4萬元以上。辛苦工作多年，最後只能領不到2萬元，退休金足夠嗎？據富達國際「投資成就新女力報告」，25至34歲的年輕族群認為，至少需累積1960萬元才能擁有舒適退休生活。

國泰投信建議，退休金除了一般生活費之外，也要考量到醫療、休閒等等花費，因此寧可多準備一點，以備不時之需。另外，無論你現在幾歲，都應該即刻開始進行退休規畫，起步越早就越輕鬆，只要每月穩定投入3000~5000元，長期累積下來，退休金就能像滾雪球一樣越滾越大。

由基富通推出的「好享退專案」，基於幫助全民做好退休規劃為目的，提供9檔基金以超低申購手續費優惠定期定額存退休金，好享退專案的九檔基金中，有三檔是近年來退休理財新焦點的目標日期型基金，就是國泰泰享退系列2029/2039/2049目標日期組合基金，這類基金依循生命週期曲線，按照年齡及景氣循環調整股債配置比例，趁年輕較沒有負擔時，配置多一點股票部位，隨著年紀增長，慢慢降低風險部位，以債券部位賺取收益，來達成穩定退休目的；遇景氣不穩時，調整配置，降低風險及控制波動，將資金分配在最適資產！靈活操作適合大多數欲準備退休的民眾，且到達目標日期後，投資人可彈性選擇全部買回、部分買回或按月買回，創造專屬退休金流！

目標日期基金是國際上退休準備金的焦點，原因在於其商品設計適合所有人，簡單易懂，適合進行長期紀律的退休投資。而其風險則在於，目標日期基金是依照生命週期自動轉換股債比，可能會因目標越接近，配置的債券比提高，導致錯失股市反彈的獲利機會。

(時報資訊)