戶政系統昨傳當機，內政部戶政司長張琬宜昨加班到今天凌晨，已確定是「網路檔案服務元件」異常才造成昨天系統緩慢，時好時壞，再更換元件後已恢復正常。不過，張琬宜也說，戶政系統6月轉換，目前仍在「陣痛期」。

戶政系統6月以來頻傳當機，昨天系統異常又害部分民眾想結婚結不了、想離婚離不了。張琬宜昨晚前往新北大坪林坐鎮，直到凌晨才排除障礙。

張琬宜解釋，為強化資安，內政部配合政院資訊資源「向上集中」政策，統一採購硬體的資源池，以降低公帑花費，所以把系統集中到內政資料中心的資源池裡，因為資源池是新的系統環境，所以戶政系統到新的硬體環境，要進行參數或設定調校，新系統是6月底移轉，需要一段時間調校的「陣痛期」。

至於陣痛期要多久，戶政司也不敢保證，張琬宜說，造成民眾不便，戶政司沒有請求民眾原諒的權利，但會儘速強化督導，希望把可能的問題都查找出來。

她也說，所謂系統轉換，是指從過去的IBM系統轉換為微軟系統，好處除了花費可減省1／3到2／3左右之外，因過去戶役政系統分散在44個主機房，每個主機房都要有不同的地點及人力，舉例說，如果新竹有開機，桃園沒開機，就有可能產生民眾無法辦理涉及兩地戶役政系統的服務，集中後可達到24小時的服務，各縣市政府不必再管對方主機有沒有開機，而集中監管也有利於資安的管控。

(中時 )