台灣再生能源推動聯盟27日召開記者會，直指台積電等15家用電大戶購買綠電狀況，其中台塑石化、大連化工、南亞塑膠在綠電上交白卷，因此希望政府應督促用電大戶購買綠電並且公布相關排名。

台灣再生能源推動聯盟周二在立法院舉行「用電大戶綠能使用比一比」記者會指出，目前正在預告的用電大戶條款，並沒有公開用電大戶的資訊，相關交易都不透明，質疑綠電無法受到社會大眾檢驗。

(工商 )