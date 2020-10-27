環團質疑15家用電大戶 綠電買不夠 11:112020/10/27 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣再生能源推動聯盟27日召開記者會，直指台積電等15家用電大戶購買綠電狀況，其中台塑石化、大連化工、南亞塑膠在綠電上交白卷，因此希望政府應督促用電大戶購買綠電並且公布相關排名。 台灣再生能源推動聯盟周二在立法院舉行「用電大戶綠能使用比一比」記者會指出，目前正在預告的用電大戶條款，並沒有公開用電大戶的資訊，相關交易都不透明，質疑綠電無法受到社會大眾檢驗。 (工商 ) #台積電 #綠電 #用電大戶 #質疑 #台灣再生能源推動聯盟 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地獄筆電連環爆 拜登子傳與歐巴馬大女兒吸毒愛愛 09:222020/10/27 國際 專家傳真－離岸風力發電產業與區域創新推動 04:102020/10/27 專題周報 工研院產科國際所副所長 張超群 政府當後盾 強化基礎環境 04:102020/10/27 財經要聞 零股盤中、盤後雙軌並行 年輕小資族買氣噴發 04:102020/10/27 財經要聞 台經院研究員、APIAA理事劉佩真 克服兩項弱點 產值將跳增 04:102020/10/27 財經要聞 工商時報×中華徵信所 名家論壇系列4－半導體產業 建立台灣矽屏障 04:102020/10/27 財經要聞 群電擠入星鏈計畫供應鏈 04:102020/10/27 產業．科技 台菸酒綠能計畫 開源節流1.12億 04:102020/10/27 金融．稅務 台灣權王－喜迎訂單 華碩、智邦交投熱點 04:102020/10/27 證券．權證 《科技》微軟加碼投資 投資數位台灣四大新計畫 08:012020/10/27 財經 財經熱門新聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 台中傳3豪客一夜掃光462戶 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體輸在哪？砸600億沒用 爆最大敗因 - 要聞 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 微軟設資料中心 兩大台廠最受惠 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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