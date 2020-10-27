人民幣兌美元在岸價27日走低，截至上午10點50分報6.7046元，重回6.7元價位，較上日收盤價6.6985元下跌61個基點，跌幅0.09％。離岸價報6.6984元，上漲22個基點，漲幅0.03％。

人民幣兌美元中間價27日報價則連跌3日，報6.6989元，較上日報價6.6725元大跌264個基點，跌幅0.4％，創逾一周新低。

(工商 )

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