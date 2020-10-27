人民幣在岸價貶回6.7元價位 11:102020/10/27 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元在岸價27日走低，截至上午10點50分報6.7046元，重回6.7元價位，較上日收盤價6.6985元下跌61個基點，跌幅0.09％。離岸價報6.6984元，上漲22個基點，漲幅0.03％。 人民幣兌美元中間價27日報價則連跌3日，報6.6989元，較上日報價6.6725元大跌264個基點，跌幅0.4％，創逾一周新低。 (工商 ) #基點 #元價位 #跌幅 #人民幣在岸價 #貶回 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 優於預期 旺宏Q3每股淨利0.88元 04:102020/10/27 證券．權證 不能出國商機全buy在信義區 新光三越客單衝破8千元 04:102020/10/27 產業．科技 《匯市》美國總統大選迫近 台幣震盪逾3角 10:002020/10/27 財經 協助李在鎔支付龐大遺產稅 三星子公司 料重整與加發股息 04:102020/10/27 全球財經 《盤中解析》台股回測季線 台幣續升熱錢不退 10:342020/10/27 財經 美亞調漲11月份鋼管產品價格 每公噸漲700到900元 11:312020/10/27 財經 提前買回高收債 護資產優選 04:102020/10/27 投資理財 竹市府臨時人員 明年將加薪800元 04:102020/10/27 地方新聞 微軟在台設資料中心 04:102020/10/27 財經要聞 亞東證券零股交易 手續費1元起 04:102020/10/27 全球財經 財經熱門新聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 陸半導體輸在哪？砸600億沒用 爆最大敗因 - 財經 百年老牌烤鴨之王全聚德3季虧光前3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 台中傳3豪客一夜掃光462戶 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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