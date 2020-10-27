美國、俄羅斯、法國等歐美國家近期皆傳出感染人數創新高的消息，隨著北半球迎向寒冷的冬季，也帶動新一波疫情爆發，迫使多國政府必須執行最新措施以遏止病毒擴散。

因確診人數激增使得經濟前景蒙塵，周一全球金融市場籠罩在疫情升溫的陰霾。

周一美股創近幾周最大單日跌幅，歸因於美國新增感染案例創紀錄以及紓困方案談判陷僵局。目前美國新冠病毒住院病患人數達兩個月高點，使得一些州的醫療系統承受壓力。

歐洲疫情也格外嚴峻。法國周日新增確診首次突破5萬人，累計死亡人數也超過25萬人。

(工商 )