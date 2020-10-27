凜冬將至 歐美再現新一波疫情 11:102020/10/27 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國、俄羅斯、法國等歐美國家近期皆傳出感染人數創新高的消息，隨著北半球迎向寒冷的冬季，也帶動新一波疫情爆發，迫使多國政府必須執行最新措施以遏止病毒擴散。 因確診人數激增使得經濟前景蒙塵，周一全球金融市場籠罩在疫情升溫的陰霾。 周一美股創近幾周最大單日跌幅，歸因於美國新增感染案例創紀錄以及紓困方案談判陷僵局。目前美國新冠病毒住院病患人數達兩個月高點，使得一些州的醫療系統承受壓力。 歐洲疫情也格外嚴峻。法國周日新增確診首次突破5萬人，累計死亡人數也超過25萬人。 (工商 ) #全球 #美國 #新一波 #凜冬將 #歐美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》疫情再爆發 支撐紐約期金走高 10:002020/10/27 財經 國銀避雷 新南向授信 達標不及五成 04:102020/10/27 金融．稅務 字節跳動 擬分拆抖音赴港上市 04:102020/10/27 全球財經 陳時中投書土耳其媒體：WHO無法排除台灣 04:272020/10/27 生活 《科技》微軟加碼投資 投資數位台灣四大新計畫 08:012020/10/27 財經 NBA》新賽季薪資上限將不少於1.09億美元 08:562020/10/27 體育 三大產業景氣 9月齊揚 04:102020/10/27 財經要聞 正崴今年獲利 法人估超車去年 04:102020/10/27 證券．權證 國內首檔聚焦提前買回 台新新募集高收益債券基金23日成立 09:412020/10/27 財經 新住民扛家計 自創異國風紅豆餅 04:102020/10/27 地方新聞 財經熱門新聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 台中傳3豪客一夜掃光462戶 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體輸在哪？砸600億沒用 爆最大敗因 - 要聞 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 微軟設資料中心 兩大台廠最受惠 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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