台積電周二受制美股高科技族群在周一拉回影響，開低之後多在平盤之下狹幅整理，迄上午10：44暫報448元，小挫2元，跌幅0.44%；台積表現雖不振，但被視為散戶指標的盤中零股交易，針對台積逢低接手卻毫不手軟，目前交投已破23萬股，仍是盤面零股人氣指標之一。

台積電在今首盤的零股交易，輕易突破4萬股，較昨天第一盤成交9千股已不可同日而語，顯示在基本面優異，第三季已繳出單季EPS逾5元歷史佳績的台積電，仍備受散戶青睞。

台積電現下係處開低之後，於盤下牛皮整理格局，低檔抗跌韌性十足，除法人低接興趣濃厚外，該股的零股交易也十分火紅，迄上午10：44的交投，已達23萬1183股，而且後續的交投狀況仍相當活絡，顯示散戶對該股拉回的投資興趣還更濃厚。

事實上，台積電目前仍備受外資法人推祟，波段目標價多上調至500元以上，由於美國半導體巨擘英特爾被評估，有機會於明年上半年釋單予台積電，而蘋果高階新機訂單也搶占台積電高階產能，使該股短中期的獲利成長，仍相對看俏，而每季穩定配息，也受投資人認同與肯定，應是台積電零股交易熱燒主因。

(工商 )