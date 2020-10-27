NCC昨天舉行換照聽證會，對於聽證會內容與過程引發外界諸多疑慮。中天委任律師的提議多次遭到會議主席駁回，發問也被打斷。國民黨立委許淑華認為，從昨日聽證會過程來看，可以看出NCC對於中天換照早有定見，昨天的聽證會只是走一個過場。

許淑華直言，昨天的聽證會只是走一個過場。一開始聽證會表示在這場會議上雙方可以充分溝通，但會中當鑑定方評斷中天缺失時，中天提出抗議表示事先並未有收到相關資料。

許指出，依據《國家通訊傳播委員會組織法》第一條，開宗明義定位NCC組織目的為「落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，維護媒體專業自主」，而我們看到NCC的所作所為似乎與其組織設立目標不同，淪為綠營排除異己的打手。

許批評NCC早已失去其獨立機關應有的作為，不做捍衛新聞自由的處置，反而對新聞媒體內容作思想審查，這其實與獨裁政府所差無幾，民進黨過往一再批評戒嚴時代對於新聞媒體、書籍的箝制，但如今的執政黨對於反面言論進行管制，這是民主國家莫大的悲哀。

許也提到，中天方希望可以就指控內容想進行回應，數度遭到聽證會駁回，一個沒辦法充分發表意見的聽證會，要如何做出公正的裁處？

針對中天是否影響國安？許表示，影響國家安全於《國安法》皆已有明文規範，若真屬影響國家安全也不是由NCC作為認定單位，且10月7日立法院交通委員會中，NCC主委陳耀祥備詢談及旺旺控股與中天新聞實質關聯性時坦言沒證據，若果真如此更落實NCC先射箭再畫靶的審查，我們期許NCC能秉持專業態度，不要放任政府公器成為民進黨的禁臠，否則我國的新聞自由將蕩然無存。

(中時 )