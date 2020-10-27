高雄六龜警分局1個月內發生2起員警酒駕，市長陳其邁震怒，先前傳出要求加重對該員警2大過免職外，27日市政會議再點名分局長行政疏忽，要求警察局今日內對分局長祭出行政處分；陳其邁說，社會大眾對酒駕深惡痛絕，員警一再酒駕犯錯，無法接受。

本月6日，六龜分局萬山派出所吳姓前所長勤餘酒駕發生車禍，上周五竟再度發生六龜分局茂林分駐所員警酒駕自撞，陳其邁27日市政會議時表示，經查這名員警是酒駕累犯，2016年已有1次紀錄，接受過相關教育，沒想到再度犯錯，且酒測濃度達1.2毫克，「幾乎是處於半夢半醒之間、神智不清的狀態」。

高市警局依照警政署規定，原本對該名員警記1大過並調職，但據傳陳其邁親自下令，要求警察局從嚴、直接記2大過免職；陳其邁今日證實，昨對警察局「話說得很重」，因為酒駕造成很多家庭的悲劇，尤其身為執法人員還酒駕，怎麼去取締酒駕的人？所以他要求警局從嚴處理，根據警察人員駕車安全考核實施要點第9條規定，本來就賦予機關衡量事實情節從嚴或從輕處理的權限，重罰已有法源。

陳其邁愈說愈氣憤，矛頭直接針對六龜分局長，強調短短1個月就發生2件員警酒駕，「這個我沒有辦法接受，相信市民朋友也沒辦法接受」、「六龜分局長也是實在離譜，到底在幹什麼？」他要求警察局針對分局長行政疏忽從嚴、從速追究，今天下午就要完成處分。

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(中時 )