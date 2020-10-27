NCC昨召開中天新聞台換照聽證會，經媒體全程直播，前有線寬頻產業協會理事長陳朝平在臉書以「審照、換照是極權國家幹的事兒！」發文，質疑聽證會7位鑑定人竟都沒親訪過中天新聞台，光憑NCC提供的黑資料遠距鑑定；而NCC的黑資料係依據檢舉函多寡，不啻是另類暴民政治。最引人發噱的，NCC又聘了鑑定人來鑑定換不換照，那要NCC委員何用？真正新聞自由的國家，根本沒有發執照之事媒體執照，交給市場機制就對了。

陳朝平說，中天換照聽證會是場鬧劇，本無須評論，但得知7位鑑定人居然都沒有親自訪查過被鑑定單位─中天新聞台，彷彿骨董鑑定家不親自把玩骨董，就能鑑定？好像《抖音》有個段子，小妮子將塑膠管兒捲成環狀，捉狹地擱在鏡頭前，網路遠端一鑑定名家，語帶肯定「：這翡翠鐲子，晶瑩剔透，好東西！價值一百萬，沒問題！」小妮子偷笑，慢慢地將「玉鐲」轉起，塑膠管兒露出真相，骨董鑑定名家尷尬地苦笑…。

他說，NCC聘的鑑定人，莫非是《抖音》裡的骨董鑑定名家？估計NCC禮聘鑑定人，卻沒給足顧問費、鑑定費、車馬費，鑑定人只好遠距鑑定，草草了事！不然就是「心意已定」，但憑NCC提供的中天黑資料、黑素材以及處分函，交差了事！

問題是，NCC有關中天最原始的黑資料，從何而來？戒嚴時期，新聞局許多國內外碩士輪值輪班，成天盯著三台電視，唯恐美國大使誤植美國大便，唯恐不雅畫面遮住蔣總統經國先生的臉孔。解嚴後，有線電視開放，電視台和各類頻道如雨後春筍冒出來，新聞局缺人力無力全面監管，只選擇性監管幾家出名的媒體。

陳朝平說，NCC成立後好一陣子，各級小官員須輪班在大門口櫃檯旁的座機，接聽電視觀眾來電內容，上呈長官批示為處分電視台的根據。網路普及、數位匯流後，想來NCC不再派人接聽電話，而是在官網開闢信箱，專收觀眾「來函賜教」，如今網路頻寬加大許多，許多檢舉函還搭配照片影音，以免NCC再四處找檔案、連結。因此，這幾年電視台遭警告、處分的件數和金額，都較過去大幅增長；為何中天的罰款遙遙領先？

他說，前NCC委員翁曉玲在Yahoo論壇發表《NCC換照審查優缺點都要看》一文，提及「中天新聞台在過去5年半的執照效期內，縱然累積了十餘件裁罰案，金額累積上千萬，但細查受處罰的期間和案件類型，多與選舉新聞有關，且集中於特定選前期間，其中是否有疑，值得探究。蓋利用檢舉作為攻擊防禦之方法，在一般法領域乃為常見之事，若將此法運用在選舉上亦不足為奇，當然若是NCC職權「觀測」，那又另當別論了。」

陳朝平說，翁教授宅心仁厚，給NCC後進留了些餘地，其「言外之意」就是說，許多職業檢舉人是競爭對手豢養的外圍份子，不可輕信。至於她說NCC職權「觀測」者，又另當別論。但NCC那有官員吃跑了撐著，沒事蹲在中天新聞前，當個7-11的觀測者？又有哪個鑑定人放著學生的課不教，每天24小時地監看中天，從中天新聞的雲彩形狀，細數到中天報了幾則大陸好消息、幾則壞消息？

他指出，NCC依賴的檢舉人，好比交通違規檢舉人。一種是義憤填膺型，一種是以此為生。前者，偶一為之；後者，類似1450，受雇他台競爭者，這競爭者，或三明治陣營的，或是覬覦中天頻道已久的新進份子，甚且是執政當局不滿中天派出的第五縱隊…無論如何，依賴檢舉函多寡來處分電視台，並作為換照依據，「眾曰可殺，殺之，不啻是另類的暴民政治」。何況，這裡的群眾，其實只是相對沉默大多數的少數而已！這樣的聽證會，這樣的鑑定人制度，不過是鬧劇一場！

他指出，如今大數據如此發達，網路平台都能用關鍵字搜索新聞資訊、篩檢封鎖失實資訊，主管網路及媒體的NCC難道不能利用大數據和「關鍵句」來分析新聞報導內容，篩檢封鎖錯誤的報導？若NCC能一視同仁檢視各家新聞頻道內容，爭議自然消失，箝制新聞和言論自由的譏評，也自然平息。

陳朝平也指出，中天換照最引人發噱，也最令人不解地的就是，為何要另邀鑑定人來鑑定中天該不該換照？若NCC12月裁決和報載6位鑑定人主張不予換照的報導相同，那麼NCC委員所司何事？既然NCC委員聽鑑定人的，NCC委員可臉廢了，反對中天關台的政黨和團體一定會痛斥行政院將黑手插進NCC。若12月裁決准予換照，鑑定人豈非形同虛設？親綠媒體和團體組織也會痛斥NCC收受好處。

陳朝平強調，黃國昌評中天換照，說甚麼假借新聞自由讓「定期執照制度」，淪為「萬年執照制」。黃國昌欠學！不知道在真正新聞自由的國家，根本沒有發執照這回事兒！媒體執照、廣電執照，交給市場機制就對了！黃國昌不妨去查察美國，看看美國的FCC幾時審查過FOX、ABC、CNN的執照？他們的執照可都是萬年執照，除非自己經營不善，玩不下去了！真的，美國FCC，英國的通訊管理局 (Ofcom)才沒那個英美時間幫你找鑑定人、審照、換照呢！「審照、換照，就是專制極權國家幹的事兒！這樣，您懂了嗎？」

(中時 )