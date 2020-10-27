台灣國際戰略學會和台灣國際研究學會24日針對台海關係發表最新民調，結果顯示，若兩岸爆發戰爭，有七成的民眾願意上戰場。這份民調引發各方熱議，《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。

若開戰7成願上場！有影嘸？街頭實訪民眾秒吐真心話

記者實際調查發現，有將近一半以上的民眾對七成的數字感到存疑，認為現在的時代背景不如以往，有那麼強烈的忠貞愛國情懷，況且許多人連當兵都不願意，還利用各種方法逃避，如果真的要上戰場，意願恐怕更低。民眾說到，雖然這樣的民調讓人看了覺得欣慰，有這麼多人願意為國家而戰，但徵召才是重點，真的徵召了未必能達到七成，畢竟口頭答應和實際情況還是會有落差。

然而也有部分民眾認為絕對有七成甚至超過七成，因近來共機頻繁擾台，使台灣人的國家認同感大增，更願意為了台灣而戰。民眾進一步表示，現代的戰爭已和以往不同，非單純靠軍隊打打殺殺，應該會往科技戰和統戰的形式進行，而自己也會為了保衛家人上戰場。

對於七成民眾願意上戰場的民調，大家看法不盡相同，但都一致認為國軍的戰力有待加強，現在當兵只花四個月的時間是嚴重不足的，根本就是夏令營，只能做基本操練，無法有專業的訓練，也無法培養服從命令和紀律的觀念。如果就此上戰場，就只能成為場上的炮灰，任人宰割，還需多方努力增強戰鬥力，最好是延長當兵的時間，才能做好萬全準備。

(攝影/陳威成、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)