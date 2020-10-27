為開拓全新的智慧型手機市場，三星（Samsung）自2019年起推出全新的可折疊手機產品線，目前共有Galaxy Z Flip以及Galaxy Z Fold兩大類產品，其中後者明顯鎖定商務族群。據了解，三星目前正尋求相關解決方案，為的就是要在下一代Fold當中成功導入S Pen。

韓媒《The Elec》引述UBI Research 的最新報告指出，三星正積極尋求為Galaxy Z Fold3加入S Pen的可能性。早在Galaxy Z Fold2發表之前就有相關網路傳聞指出，三星有意為Galaxy Fold系列加入S Pen，但是最終並沒有在Fold2當中成真。據了解，當中的癥結就是因為技術上的限制。

三星運用在Galaxy Note系列中的S Pen，運用了EMR(Electro Magnetic Resonance)技術，但這項技術對於可折疊手機的螢幕來說太過堅硬。為了解決相關問題，三星若要在Fold3導入S Pen，可能將會改採AES(Active Electrostatic Solution)技術。

第二，三星Galaxy Z Fold2採用了用於Galaxy Z Flip的超薄可摺式玻璃(Ultra-Thin Glass ,UTG)，但是因為厚度不夠（厚度應為30微米），無法承受S Pen書寫時的筆尖壓力，因此無法成功在Fold2中加入S Pen。因此，報導指出三星計畫將Z Fold3的UTG厚度增加一倍，讓螢幕可以耐受S Pen書寫的壓力。

針對三星接下來的智慧型手機產品線規劃，自Galaxy Z可折疊手機產品線確立後，便成為討論焦點。最新的說法是三星在2021年推出的Galaxy Note可能是末代產品，而Galaxy Note系列中消費者喜愛的S Pen將會移植到Galaxy S系列的高階產品，以及Galaxy Z Fold系列中，成功將受歡迎的元素延續下去。如此一來，Galaxy Note系列消失的影響有望被順利縮小。不過目前S Pen還沒有正式在Galaxy S以及Galaxy Z Fold系列中納入，三星手機產品線的變化，仍舊充滿許多變數。

(科技)