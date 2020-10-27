新北市文化局近日公告要將三重空軍一村OT委外經營，但合約僅要求廠商保留30％眷村展示空間，民進黨新北市議員彭佳芸27日總質詢憂心空軍一村會成百貨公司、商店街，步入台北松菸的後塵，呼籲保留空間至少要提高至50％；新北市長侯友宜表示，眷村文化一定要保留住；文化局長龔雅雯則強調，會對眷村文化保存最有利方式認定，且會落實管理監督。

彭佳芸表示，目前進駐廠商是由文化局自己招商，每周都有許多表演，提供親子好去處，但今年文化局要把空軍一村委外經營，合約許可年限也長達15年，認為現在進駐的藝術家已建立口碑，很多人擔心新單位進駐，這些藝術家無處可去。

彭佳芸說委外合約中，要求廠商保留的眷村文化展場，僅要求全區的30％，空軍一村範圍相當大，扣掉固有建築物、防空洞、廁所、走廊、機電等設施，已經所剩無幾

彭佳芸認為，空間展示比例至少要拉高到50％，她不希望再看到另一個松菸，現在感覺去松菸像是去百貨公司；另合約也同意業者經營民宿，文化局必須要有嚴格監督機制，不要讓眷村文化被商業市場取代。

侯友宜表示，新北場館越來越多，文化局在先前為空軍一村打好底，建立好口碑，文化局人力有限，委外OT可以讓人力、物力更加多元性，現在還有很有58間住宅沒有用到，可以作為眷村文化美食展示區等用途，讓空軍一村與周邊更蓬勃發展。

文化局長龔雅雯指出，目前對現有廠商有兩個做法，主要是把現有藝術家媒合給未來執行團隊，或另覓其他地點進駐。

龔雅文也說，就眷村文化保留部分，一定會對眷村文化保存最有利的方式去認列，經營模式雖是商業行為，但仍會保有園區特色，文化局也會就管理層面，要求廠商落實，也有績效評核機制，落實管理監督。

(中時 )