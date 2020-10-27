美國國防部於當地時間26日表示，美國國務院已批准可能向台灣出售100套波音生產的魚叉岸置防禦系統，該項對台軍售交易價值最多可達23.7億美元。由於大陸外交部26日才宣布針對參與對台軍售的企業和相關個人實施制裁，美方此舉恐將進一步激怒中方，後續發展值得關注。

路透報導，美國國務院日前才剛批准了對台出售另外三項武器系統，軍售專案包括感測器、飛彈和大炮，總價值約為18億美元。大陸外交部發言人趙立堅26日表示，中方將對參與對台軍售的美國實體和相關個人實施制裁，包括洛克希德馬丁、波音防務和雷神 。

報導稱，美國國務院發言人Morgan Ortagus在一份聲明中稱，中國大陸試圖報復美企與外國企業支持台灣合法防衛需求的銷售，對此深感遺憾。

美國國務院26日正式通知國會的對台軍售案包括最多100套魚叉岸置防禦系統，其中包括400枚RGM-84L-4 Harpoon Block II地面發射飛彈以作為岸防巡航飛彈。

報導稱，國會接獲美國國務院正式通知後，有30天的時間可以駁回任何軍售，但這個情況不太可能出現，因為美國兩黨普遍支持軍售案。

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