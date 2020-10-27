築間餐飲集團旗下主打和牛吃到飽品牌「有之和牛鍋物」，9月在台北信義區展店後幾乎是天天爆滿、一位難求，被網友稱為「最難訂到的和牛吃到飽餐廳」！挾著這股氣勢，「有之和牛鍋物」10月30日正式進軍台中市大里區德芳南路開設2號店，搶攻台中人的胃。

「有之和牛鍋物」為慶祝台中2號店開幕，規劃台北、台中同歡慶活動，消費者於活動當天至台北1號店或台中2號店用餐即可參加抽獎活動，有機會獲得「巨無霸波士頓龍蝦」或「巨無霸草蝦」1份，數量有限，送完為止。

築間餐飲集團表示，「有之和牛鍋物」為顛覆消費者對於和牛昂貴的刻板印象，推出只要788元就能輕鬆享用澳洲和牛等10種肉品吃到飽；豚肉部分，則選用台灣豬界公認的鑽石等級台灣好豬「安心究好豬」的特選台灣豚雪花、特選豚梅花，所有肉品都可無限暢點、無限暢吃。

另外，1,580元更可享用「日本特選和牛雪花」及「日本特選和牛霜降」，要讓消費者盡情享受日本和牛吃到飽的快感！

以黑馬之姿竄紅的築間餐飲集團，除了原本的「築間幸福鍋物」之外，2020年下半年再創立兩個新的品牌「燒肉smile」及「有之和牛鍋物」，雙品牌正式營運後，短時間即創下佳績成為網路熱搜排隊名店。

值得一提的是，「有之和牛鍋物」看準台灣人對和牛的熱愛，9月18日在台北市信義商圈開設1號店，不到1個月即決定在美食一級戰區台中連續開設大里2號店及七期3號店；此外，「有之和牛鍋物」預計明年將陸續插旗彰化員林、高雄岡山等地區開設分店，誓言搶下「和牛吃到飽第一品牌」！

(工商 )