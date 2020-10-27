市場消息透露，即將在港股及上交所科創板上市的螞蟻集團，其國際配售已獲大幅超額認購，包括多檔主權基金都搶進。因此認購時間將會提早一天，至28日下午5時截止認購。

綜合外媒報導，螞蟻的機構投資者認購相當熱烈，市場消息指出，國際配售26日晚間開始約1小時已出現超額，3小時後已獲逾1,000億美元認購。

消息表示，新加坡政府投資公司（GIC）大手認購27億美元，為H股目前最大認購金額。與此同時，GIC也是螞蟻在科創板發行的戰略投資者，認購金額高達人民幣（下同）19.5億元。目前，GIC在螞蟻A股和H股認購金額合共約30億美元。GIC是螞蟻C輪融資時最大的境外投資者。

螞蟻集團27日起公開招股，H股每股80港元，發行約16.7億股，集資1,336億港元。A股同樣發行16.7億股，每股定價68.8元，集資額為1,149億元。

螞蟻將於11月5日中港兩地同步掛牌。

(工商 )