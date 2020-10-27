蔡政府將於明年元旦開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，國民黨團提出建請蔡英文總統針對開放萊豬一事至立法院進行國情報告及要求行政院每月向立法院提交書面報告等兩項公決案，立法院長游錫堃今邀集朝野協商，民進黨團總召柯建銘認為，總統赴立法院國情報告，從1999年至今沒有成功過，相關規範也不是很清楚，淪為政治操作議題而已，朝野無法達成共識，送交院會表決，民進黨團在人數過半優勢下否決提案。

針對開放萊豬進口引發爭議，國民黨日前提出2項公決案，第1案為建請蔡英文總統須針對8月28日以無預警、閃電式開放瘦肉精美豬及三十月齡美牛進口台灣一事，至立法院進行國情報告，向國人說明清楚並再次重申如何保障國人的食安問題。」第2案則是要求行政院公開對美談判開放含有萊克多巴胺豬肉進口台灣的過程，後續台美雙邊貿易會談應秉持公開透明原則，每月向立法院提交書面報告；另請蔡英文總統針對黑箱開放含瘦肉精美豬進口乙事公開向國人道歉。」

游錫堃今上午再度邀集朝野協商，國民黨、民眾黨、時代力量黨團皆認同總統國情報告，也支持行政院於萊豬開放後每個月提交書面報告，民眾黨團總召賴香伶表示，行政院按月報告跟提交進展比較有意義，而不是形式得到道歉，朝野還是分裂，沒意義。

民進黨團總召柯建銘說，現行制度僅規定可以邀請總統到立法院進行國情報告，但相關執行細節未明確規定，需要配合立法委員職權行使法或憲法修法，在憲政體制規範不完備，現在要處理是緣木求魚，很難達成，因為這題目從來就是朝野攻防而已，從1999年至今沒有成功過。

最終朝野協商破局，2項公決案送交立法院會表決，國民黨立委在議場內高呼「蔡英文來報告」，國民黨團總召林為洲痛批，蔡總統敢做決策，卻不敢面對監督，把責任通通推給行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中扛責。

(中時 )