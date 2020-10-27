民進黨桃園市議員王浩宇罷免案第二階段連署書，目前正等待中選會公布最後結果，罷王總部對此持樂觀看待。罷王團體今更表示，已租下公車廣告，罷王公車將勇敢上路，讓更多市民了解罷王的苦心和理念！許多網友對此大讚水啦！

前高雄市長韓國瑜被罷免後，引發各級民代罷免浪潮，王浩宇第二階段罷免連署超過3萬8000份，目前送往中選會審議中，中選會預計最晚11月22日前公布結果，若順利會在明年1月22日前完成罷免投票。

粉專「罷免王浩宇」臉書今發文表示，「罷王公車勇敢上路！快分享並捕捉野生罷王公車」。千呼萬喚的罷王公車，終於排除萬難於昨晚趕工在今日上路啦！為了讓更多中壢市民了解並參與這場由中壢人主導的全台民主盛事，讓中壢再次成為全台灣的主角，罷王公車正式上路！

該粉專更表示，未來這一路上將不知道會遭遇怎樣的困難，但罷王公車承載著中壢市民反對不適任議員的錯誤社會價值，捍衛公理正義的正道，遇到再大的阻撓都會勇敢的撐下去！直到正義再次彰顯、中壢再次榮光！

底下網友也留言，「水啦，罷免王浩宇加油」、「連巴士廣告都有了」、「這個好」、「這個讚！但我想佛地魔一定會想儘辦法讓他下架」、「不怕差勁黨干預嗎？何時會投票」！

(中時新聞網)