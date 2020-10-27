繼大陸官方發布2020年前3季GDP數據之後後，大陸地方經濟答卷也陸續交出。從公佈數據來看，大陸各地前3季以廣東GDP達到7.84兆元（人民幣，下同）位居第1，而江蘇、山東省則分列2、3位。但值得注意的是，雖然從排名來看，儘管粵蘇魯3省繼續坐穩前3名，但江蘇與廣東的差距逐漸縮小，且山東與江蘇的差距正逐漸擴大。

此外，湖北因為受到疫情衝擊較大，經濟面從第2季開始經濟逐步恢復，GDP排名也逐漸回升，回顧第2季時湖北排在第10位，目前第3季已超過安徽暫居第9位。

根據大陸《時代週報》統計，截至10月26日，除河北、黑龍江、上海和西藏，全大陸已有27個省（區、市）發佈2020年前3季經濟數據。

在GDP增速方面，20個省份的前3季GDP增速超過平均水準的0.7％，貴州以3.2％的GDP增速排在首位，甘肅、雲南緊隨其後。與上半年相比，在已發佈數據的27個地區中，除了新疆之外，其餘省份GDP增速加快。

其中，湖北前3季GDP增速年減幅10.4％，但降幅較上半年收窄8.9個百分點，收窄幅度最大。

華南城市研究會會長、暨南大學公共管理學院教授胡剛表示，今年的疫情使得外貿出口、國際產業鏈受到影響。沿海省份外向型經濟比重較高，受疫情的影響比較大。中西部地區以內向型經濟為主，國內疫情控制得比較好，受到的影響相對小。

(旺報 )