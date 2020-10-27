英國一名56歲退休富商傑佛瑞（Geoffrey Elton）因為懷疑太太要跟他離婚，竟然趁兩人在西班牙別墅內發生性行為後，先是毆打太太臉部，接著用手掐住脖子，等到太太掙脫後，他就拿出藏好的菜刀砍11刀，最後太太倒臥血泊中死亡；據悉，傑佛瑞患有精神障礙，目前遭西班牙檢察官要求判處14年有期徒刑。

根據《每日星報》報導，傑佛瑞去年3月帶著妻子、兒子到西班牙南部埃斯特波納（Estepona）度假，在與58歲妻子發生性行為後，突然動手毆打對方臉部，並用手摀住其口鼻、緊勒住脖子，妻子掙脫後從臥室衝出來，卻被丈夫用一把5.7英吋（大約14.4公分）的菜刀捅了11次死亡。

傑佛瑞事後要求15歲的大兒子離開別墅，隨後自行切斷家中一切電源，以及對外連絡的工具，企圖拖延醫護人員到場時間，疑似確保妻子被殺害成功。根據友人表示，傑佛瑞退休之後變得越來越偏執、孤僻，一直擔心自己遭到家人監視，因此老婆才會考慮離開他，讓他心生不滿、埋下殺機。

傑佛瑞事後被診斷出罹患精神疾病，可能產生幻覺。他被起訴謀殺罪名，因為有精神疾病，可能被西班牙檢察官要求判處14年有期徒刑，並且賠償2個孩子18萬英鎊（大約新台幣670萬元）。

(中時新聞網)