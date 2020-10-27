Becky常放送甜美辣照。（圖／翻攝自miss.becky.lawyer IG）

Becky傅靖瑜（貝琪）被稱為「美女律師」，在PTT表特版享有盛名，也有網友酸言批評，被其他人提醒「亂回文小心被吉」。（圖／截自Becky貝琪_傅靖瑜律師FB）

在PTT表特版享有盛名的「美女律師」Becky傅靖瑜（貝琪），身材高挑又火辣，擁有106公分逆天長腿，每每更新近況貼出性感照，總會引來一堆網友熱議，其中當然也包括酸言酸語。有網友半認真半開玩笑提醒：「亂回文小心被吉」；也有人笑稱：「被告都要轉分享」。

傅靖瑜身高168公分、體重52公斤，三圍32D、26、36，尤其一雙106公分的招牌長腿，羨煞許多女性。Becky除了是名律師，還兼職婚紗模特兒、廣告活動平面模特兒，常在網上放送辣照，秀出蠻腰翹臀、超猛S曲線。

傅靖瑜畢業於東吳大學法律研究所，她透露自己也曾落榜過，第一次考律師落榜時，到考試院後面的河堤散心，意外經過一座有名的土地公小廟，她便立誓：「如果祢讓我考上的話，我就是想幫助像是法扶基金會有個弱勢家庭的案子，或是贈送我做的筆記給一些考生。」，之後再考，傅靖瑜在錄取率僅8%情形下，考上勞動法組全國律師第28名，在考上後她也說到做到。

PTT網友熱烈討論這位美女律師，有人說「女律師顏質偏高的其實不在少數 上帝是很不公平的」、「阿宅與其看直播風俗女斗內 不如多存錢請律師諮商聊天」，但也有不少鄉民發表酸言評論，讓其他人紛紛提醒「亂說話小心讓人家增加業績」、「推文小心」、「小心被吉」、「一堆傳票備選清單」、「冷靜 不要亂說話 等等被告」。

(中時新聞網)