《商情》黃金亞洲電子盤走揚 11:252020/10/27 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因歐美地區新冠肺炎確診人數不斷攀升，迫使部分國家實施相關封鎖政策，加上美國9月新屋銷售近5個月來首次下滑，令黃金避險需求增，加上美元走軟，進而帶動金價走揚；截至台北時間上午11點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金上漲6.2美元，報每盎司1911.9美元。 12月白銀上漲0.215美元，報每盎司24.635美元。 1月白金上漲3.5美元，報每盎司880.9美元。 12月鈀金上漲14.1美元，報每盎司2382.8美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #走揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶睿第三季財報出爐 股價逆勢上漲 10:162020/10/27 財經 《晨間解盤》業內主控盤 個股優於族群(倫元投顧提供) 08:522020/10/27 財經 《金融股》京城銀Q3獲利寫次高 前3季登近3年高點 10:512020/10/27 財經 摩根大通 看好比特幣長線大漲 04:102020/10/27 全球財經 台幣資產續強 台股資金面有撐 04:102020/10/27 投資理財 三大產業景氣 9月齊揚 04:102020/10/27 財經要聞 大型股氣弱 12檔三低股資金愛 04:102020/10/27 證券．權證 經濟好轉、資金行情續航 美股 中長期布局正是時候 04:102020/10/27 投資理財 《台北股市》盤中焦點股：捷迅、威盛、日勝生、圓剛、潤泰新、醣聯 10:002020/10/27 財經 陸港觀盤－投資跟著政策方向走 把握良機 04:102020/10/27 全球財經 財經熱門新聞 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 台中傳3豪客一夜掃光462戶 - 財經要聞 - 工商時報 陸半導體輸在哪？砸600億沒用 爆最大敗因 - 要聞 麗寶樂園30日起線上旅展 住宿券下殺2.3折 - 財經 - 工商 微軟設資料中心 兩大台廠最受惠 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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