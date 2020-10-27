因歐美地區新冠肺炎確診人數不斷攀升，迫使部分國家實施相關封鎖政策，加上美國9月新屋銷售近5個月來首次下滑，令黃金避險需求增，加上美元走軟，進而帶動金價走揚；截至台北時間上午11點05分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金上漲6.2美元，報每盎司1911.9美元。

12月白銀上漲0.215美元，報每盎司24.635美元。

1月白金上漲3.5美元，報每盎司880.9美元。

12月鈀金上漲14.1美元，報每盎司2382.8美元。(商品行情網)

(時報資訊)