近期房市熱絡，個案去化加快、房價也隨之小幅揚升，房貸及土建融餘額9月雙創新高，第4季又進入購屋旺季，今日營建股多頭信心滿滿，中低價位個股一馬當先，日勝生(2547)帶量上漲至11元左右、國揚(2505)漲幅在1.2%附近，高價股中的華固(2548)、長虹(5534)等壓在平盤下方整理。

日勝生日前拿下台中捷運綠線的文心崇德、文心櫻花兩大站最優申請人資格，並深耕銀髮地產、循環經濟，今日吸引多頭買氣，股價開高走高，帶量上漲至11元左右。日勝生積極執行健康樂齡地產與循環經濟事業，指標建案新北市三芝健康樂齡宅今年9月已開始潛銷，採取租售並行模式。日勝生日前首度揮軍中台灣，一舉拿下台中捷運綠線的文心崇德、文心櫻花兩大站最優申請人資格，未來集團旗下京站廣場也不排除有機會進軍中台灣。

潤泰新(9945)9月營收19.3億元，登歷史第三高，且連3個月成長，前三季營收年成長3.37%，登同期新高，昨獲外資轉買超590張，今早量價俱揚、漲近4%，股價突破40元關卡、躍過月線。若依目前工程進度推算，潤泰新未來7年將有18筆新案密集貢獻，法人樂觀預估，業績有機會連六年處於高峰。

(時報資訊)