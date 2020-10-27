通傳會(NCC)昨舉行中天新聞台換照聽證會，台灣民意基金會董事長游盈隆受訪表示，某個程度來講，讓他感覺到，昨天的那一場NCC的聽證會整體的表現，跟四十年前美麗島軍法大審的整個場景比起來，更糟糕。

游盈隆出席台灣民意基金會民調記者會，被問到有關中天新聞台聽證會等相關新聞時指出，昨天聽證會他看了之後心情有點沉重，如果說這一場的目的是為了要爭取更多人的支持達成中天撤照的目的。「那我會覺得，昨天顯然是失敗」。

游盈隆：NCC聽證會場景比美麗島大審更糟糕。曾薏蘋攝

他說，在這樣的一個場景裡面，7個鑑定人，好像檢察官一樣在質問，這個類似被告就是中天，然後三個NCC委員扮演類似法官的角色，整個場景，相信很多人的感覺是很不好；「真的是我會很錯愕，我也覺得很失望」。

他說，這次民意調查是在昨天這個聽證會之前做的。就整個結果來看，絕大多數或者說過半數的台灣人、不樂見中天被撤照，有三成初頭的人是樂見的，所以就這個角度來講，整體利益看來，中天如果最後是撤照的，如果政府也沒有提出什麼有說服力的理由，那肯定會引起非常強大的反彈聲浪，那就是可以預見的事情，所以政府應該對這件事情嚴正以對。

(中時 )