副總統賴清德今赴新北市府與市長侯友宜共同頒發績優村里長、民政人員表揚，不過2人會後共同接受媒體聯訪時，侯突因另有行程提前離席，略顯錯愕的賴清德追上道別，侯因人聲嘈雜沒聽見，最後由賴清德獨自受訪，場面尷尬；對於是否與侯友宜對決2024？賴清德說，現在不是談2024，而是要捲起袖子好好做事。

內政部今上午9時30在新北市府舉辦資深績優村里長及民政人員表揚大會，包括賴清德、內政部長陳宗彥、侯友宜出席；侯友宜為迎接賴清德到訪新北市府，提前到1樓大廳等待，2人在寒暄中共同步入會場。

侯友宜致詞表示，今年受疫情影響，村里長從年前拼到年後特別辛苦，不僅承擔高風險，還得照顧里內大小事，賴副總統也是萬里人，每次遇到他都會關心萬里大小事，這就是地方的父母官，所以賴副總統有這個心情，台南市才會做得好。

賴清德則說，里長長年在地方打拼，獲得這個獎不簡單，他做過市長深知村里長的辛苦，村里長至少要滿足3個特點，首先要認真打拼服務里門，再來要將里民的聲音傳達給公所和市府，第3要成功扮演縣市政府推動政策的好幫手，這3項扮演好才有機會得獎。

會後2人安排共同受訪，但媒體機具都架好後，侯友宜因趕場市議會總質詢，採訪中途揮手致意後提前離席，賴清德見狀略顯尷尬，趕忙上前與侯友宜道別，但侯沒聽見，最後由賴獨自受訪；侯在幕僚提醒下回頭與賴清德致意離席，賴又剛好正在受訪中聽到，場面尷尬。

對於總統大選民調與侯友宜並列前2名，賴清德說，現在是民主社會，不管中央、地方選出來都要為人民做事，現在是捲起袖子做事的時候，不避談那麼多。

至於是否與侯對決2024？賴清德說，他剛已經講過了，現在不是談2024，而是要捲起袖子做事，不管是哪個位子、哪個黨派都應該如此，才有辦法符合人民期待。

(中時 )