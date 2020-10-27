中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，而在昨日的聽證會上，對於遭外界指控中天營運不善和新聞裁罰一事，中天暨利害關係人代理人方伯勳以及中天高層到場據理力爭，但面對NCC許多鑽牛角尖的指控，令人相當無奈。

而過程中，NCC方指控中天這些年來「未報導反送中」，對於中天的報導立場、中立性上有相當大的疑慮，但對此，臉書粉專「比特王」發文反駁，直呼NCC的鑑定人根本就未盡查證的責任，並且附上多張中天新聞的畫面截圖，指出在反送中其，中天對於各項新聞都有確實報導，並非如NCC鑑定人所說的「忽略報導」怒嗆NCC是看錯台還是眼睛業障重？

比特王的文章也引來網友討論，紛紛回文表示「NCC的資料很多不實造假的指控，我是看中天新聞才知道有反送中的。民進黨也是選完舉就不撐啦」、「現在最該關閉的是NCC」、「睜眼說瞎話一直是綠蠅的日常」、「髒CC才是造假中心」、「眼說瞎話，挾怨報復」、「眼瞎心也瞎加耳聾，聽不見人民的怒吼！」

(中時新聞網)