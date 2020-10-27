一名公務員因不滿公司人事安排，竟上網購買「母豬發情激素」倒入辦公室的日常飲用水中，結果造成女同事接連懷孕、經期大亂，男同事則精神異常亢奮，還莫名發胖，案件已移送調查。

官方回應，案件已移送檢察機關。(圖/截自封面新聞微博)

根據《封面新聞》報導，大陸山東省乳山市統計局遭人爆料，一名公務員因不滿人事安排，上網購買刺激母豬發情用的激素，竟從2017年8月開始，透過針管將母豬發情素注射到統計局員工日常喝的飲用水中，此行為持續了2年半。

報導指出，喝了母豬發情素後，男同事集體出現異常亢奮狀態，且身形開始發胖，女同事則傳出懷孕，連已經停經的50歲女同事都傳出又來月經。後來因垃圾桶內裝有動物用激素的玻璃瓶被發現，事件才曝光。

乳山市政府新聞辦公室透過官方微博回應，乳山市統計局證實確有此事，但公安局透露，該男取得的不確定是否為母豬發情激素，乳山市公安機關接獲報案後，隨即對該統計局工作人員進行偵查，全案已移送檢察機關，正依法審理中，將依法從嚴查處。但官方也透過微博強調，網路上瘋傳的內容恐有誇大不實，呼籲網友不要再散播不實訊息。

(中時新聞網)