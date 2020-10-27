新北市三重區正義北路上住商混合大樓中二樓知名KTV，今天上午10時許傳出火警，民眾看到陣陣白煙嚇得緊急報案，警消獲報緊急到場表示，疑似是2樓管道間電線走火，才會冒出大量白煙，火勢在10分鐘內撲滅，燃燒面積為0.5公尺，緊急疏散14人，目前無人受傷，詳細事發原因仍待釐清。

(中時 )