三重正義北路KTV火警猛竄白煙 緊急疏散14人 11:282020/10/27 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重正義北路KTV冒白煙緊急疏散14人（新北警消提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區正義北路上住商混合大樓中二樓知名KTV，今天上午10時許傳出火警，民眾看到陣陣白煙嚇得緊急報案，警消獲報緊急到場表示，疑似是2樓管道間電線走火，才會冒出大量白煙，火勢在10分鐘內撲滅，燃燒面積為0.5公尺，緊急疏散14人，目前無人受傷，詳細事發原因仍待釐清。 (中時 ) #緊急疏散 #10 #ktv #三重 #正義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市2幼童疑遭虐 社會局緊急安置 22:152020/10/26 生活 深夜惡火 臥病女慘死床上 04:102020/10/26 社會新聞 新坡多功能場館火警演練 民眾學童避難疏散 18:552020/10/26 寶島 蘆洲北側醫院 最快明年底動工 04:102020/10/27 地方新聞 挺中天反關台 民眾NCC前抬棺抗議 13:452020/10/26 政治 新聞早班車》星率全球之先 停用2款流感疫苗 06:312020/10/27 政治 《經濟》留住水資源 蘇貞昌：加強全台水庫建設管理 08:182020/10/27 財經 交通部10／25完成台中捷運綠線履勘 15:212020/10/26 區域情報-台中 提頒緊急狀態踢鐵板 馬國總理被要求下台 20:292020/10/26 財經 強姦犯的失樂園 孟加拉失控的性侵數字 01:152020/10/27 國際 社會熱門新聞 大姐頭進監獄慘淪人肉沙包 「要命小方」前妻求救信曝光 - 社會 8旬翁遺產全給看護3子女怒告 法官看完遺囑：是真愛 - 社會 徐立德與小37歲音樂家「第二春離婚」女方聲請監護宣告遭駁回 - 社會 美女律師「逆天超猛S曲線」 網：亂回文小心被吉 - 社會 隔壁情侶整天叫床「魔音傳遍全樓」 他硬起來對付網笑炸 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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