自1999年深圳GDP超越重慶上升至全大陸第4後，大陸城市GDP前4名一直是「北上廣深」，但近兩年排名正在改寫。觀察今年前3季的廣州全市地區生產總值達到1兆7475.86億元（人民幣，下同）、年增率為1％，經濟增速由負轉正。但整體GDP總量仍落後重慶，全年下來可能低於重慶，退至第5。但專家認為維持多年的「北上廣深」4大一線城市的格局並不會改變。

實際上，這已經不是重慶GDP第一次超越廣州。從大陸今年初公佈數據顯示，重慶經過第4次全國經濟普查修訂後的2018年GDP最終核實數為2兆1589億元，同期廣州GDP為2兆1002.44億元。但2019年廣州GDP為2兆3628.6億元，以22.83億元的微弱優勢超過重慶回升至第4名。

據第一財經引述廣東省體改研究會執行會長彭澎認為，今年重慶GDP超過廣州的機率比較大，且從長遠趨勢來看，重慶的面積、人口總量都比廣州大很多，還有很大的發展空間，未來GDP總量排在廣州之前也很正常。但他也強調，即使重慶在經濟總量上超越廣州，但在人均GDP、人均收入、高新技術企業數量等主要指標上，與廣州仍有很大差距，並不會改變目前「北上廣深」的格局。

(旺報 )