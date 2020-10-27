渣打集團2020年度大灣區調查結果，由於中美貿易關係緊張與疫情影響，使得43％企業更積極考慮轉移產能，另外有近25％的受訪企業出於其他理由也考慮遷廠，合計有近7成企業正考慮將產能移出中國大陸，然而，多數企業仍傾向於分散供應鏈的模式，而非將現有產能完全移出中國市場。

大灣區意指由圍繞中國珠江三角洲地區伶仃洋組成的城市群，渣打台灣總經理林遠棟獲得集團升遷，10月1日就任增設的大灣區行政總裁，提供銀行客戶最適合的在地服務。渣打銀行觀察，以往過度集中單一市場的供應鏈策略，經過此波疫情考驗，顯示已無法因應快速變遷的全球環境，企業必須重新檢視供應鏈佈局，透過朝向在地化生產及縮短供應鏈等方式，並將重點從降低成本轉向降低風險，以因應供應鏈斷鏈危機。

作為國際級領導銀行，渣打銀行擁有強大的國際網絡資源與數位金融實力，能協助客戶強化跨境供應鏈，提升營運效能，尤其今年以來面臨疫情衝擊的挑戰，渣打銀行以實際行動與客戶攜手度過關鍵挑戰，特別舉辦「鏈結未來．高峰論壇」，邀請近百位國內企業高階經理人，聚焦在疫情過後的總體經濟發展與企業因應之道。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財指出，除了營運面考量，台灣還有一項領先優勢，能幫助台商企業在這波全球供應鏈重組的過程中勝出，也就是全球供應鏈對台灣企業的高度信任感，有效鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

全球經濟正面臨二戰以後最嚴重的衰退，渣打集團預估2020年全球GDP成長率為-3.3％，主因是亞洲以外經濟體將面臨較嚴重的緊縮。但除了關注經濟面的直接衝擊，隨著各國積極推動重建工作與刺激措施，疫情造成的結構性改變也逐漸浮現。新冠肺炎疫情不僅加速全球數位化發展，也為永續綠色科技帶來發展契機，渣打集團預期疫情將催化全球供應鏈的簡化跟縮短化，企業開始體認供應鏈過度集中的風險，並考慮調整供應鏈策略與思維，以分散產能。

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