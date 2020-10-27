國民黨團書記長陳政顯表示，市府利用市場閒置空間，規劃興建托嬰中心與兒童國民運動中心，是一舉兩得良善政策。（台中市議會國民黨團提供／陳世宗台中傳真）

台中市議會國民黨團議員27日表示，市政府準備利用北屯區東峰市場閒置空間作為兒童運動中心，並研商納入公托或公幼，這是滿足市民需求的良善政策；黨團書記長陳政顯說，部分綠營民代曲解增設政策，故意將好事說成壞事，這樣的發言才是草率！

陳政顯表示，台中市過去公托公幼與幼童活動空間供給不足，市政府利用市場閒置空間，規劃興建托嬰中心與兒童國民運動中心，除可滿足市民需求，並能活化閒置空間，是一舉兩得的良善政策。

陳政顯說，依照都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，零售市場可供社會福利設施、幼兒園、兒童及青少年育樂設施使用，社會局與運動局欲活用市場閒置空間，只要循正常行政程序，經過主管機關經發局與都發局審查，就能進行改建與使用，法令上無不可。

黨團執行長吳瓊華指出，活用市場空間在新北市、桃園縣、彰化縣都已有先例，市場周邊通常是民眾聚集生活處，將公托、公幼與兒童國民運動中心設置在市場，除了便利居民日常托嬰、上幼稚園外，家長如果帶低齡幼童上菜市場，可以利用公托與公幼辦理臨托，或讓幼童在運動中心玩樂，家長則可專心購物採買，這樣體貼市民的政策，怎麼會鄭文燦行、盧秀燕就不行？

黨團副書記長黃健豪表示，多數民眾都鼓勵市府要善用公有空間，他這兩年也與各單位積極協調，爭取將東峰市場樓上的閒置空間，改為公托、公幼或兒童運動的空間。

黃健豪說，考量北屯區人口眾多，因此除了在北屯國民運動中心已規劃兒童運動中心，也建議在東峰市場增設一處新的空間。這件事情目前在規劃中，有好想法應該趁這個時機向運動局提出，一起讓未來的設計更棒，而不是說得好像隔間裝潢就是對不起北屯的小朋友，或是將國運中心與市場閒置空間的規劃混為一談，這樣只批評不建設，實在不是市民之福。

(中時 )