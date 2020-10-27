伴隨中鴻（2014）調漲11月份熱軋價格下，製管大廠美亞（2020）跟著調漲11月份黑鋼管和鍍鋅鋼管產品價格，每公噸漲700～900元，以反映原料成本。

美亞表示，近來在工程用管需求回溫下，不僅接單增加，而且出貨量也增加，估計目前單月出貨量恢復到正常的6,000多公噸，較上半年最壞時期單月只有3,000多公噸，增加一倍之多，其它機械用和車輛用管市場景氣仍待提升。

(工商 )