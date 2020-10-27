美亞調漲11月份鋼管產品價格 每公噸漲700到900元 11:312020/10/27 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伴隨中鴻（2014）調漲11月份熱軋價格下，製管大廠美亞（2020）跟著調漲11月份黑鋼管和鍍鋅鋼管產品價格，每公噸漲700～900元，以反映原料成本。 美亞表示，近來在工程用管需求回溫下，不僅接單增加，而且出貨量也增加，估計目前單月出貨量恢復到正常的6,000多公噸，較上半年最壞時期單月只有3,000多公噸，增加一倍之多，其它機械用和車輛用管市場景氣仍待提升。 (工商 ) #中鴻 #美亞 #調漲 #產品價格 #每公噸漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富時100期貨 契約規格懶人包 04:102020/10/27 證券．權證 健保署：11月實質討論健保費調漲 12:462020/10/27 生活 本業轉盈 中鋼9月獲利4.43億 04:102020/10/27 證券．權證 報價喊漲 台達化、國喬吃香 04:102020/10/27 證券．權證 《盤中解析》台股回測季線 台幣續升熱錢不退 10:342020/10/27 財經 台股法說周 買盤提前卡位 04:102020/10/27 證券．權證 《集中市場》外資連3賣 三大法人賣超80億元 15:232020/10/27 財經 看好第四季 中菲行：11月航空貨運運價漲定了 14:212020/10/27 財經 《航運股》空運價漲不停 中菲行農曆年前營運旺 15:572020/10/27 財經 興櫃2小金雞 母以子貴題材現 04:102020/10/27 證券．權證 財經熱門新聞 大陸將成全球電動車霸主 專家曝3大盤算籲美快出手 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 昔日提款機今年讓李嘉誠狂虧1100億 被迫放手止血 - 財經 百年烤鴨過氣！全聚德前3季啃光3年獲利 走下神壇原因曝 - 財經 川普拜登誰贏都沒差 美元會跌幾年？ 專家曝驚人答案 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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