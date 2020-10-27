今年第二期作桃竹苗停灌區域經農委會與經濟部公告水稻及非水稻作物各項停灌補償標準，其申請期限即將於本周五(30)17時截止，停灌區域內截至昨(26)日已有2萬3230位農民完成申請作業，申請面積達1萬2027公頃。

農田水利署表示，為因應56年來最嚴峻的缺水旱象，10月16日農委會同經濟部公告桃竹苗地區實施停灌，並自10月17日起，由該署桃園、石門、新竹、苗栗及台中管理處受理申請補償作業，分別透過官網專區、臉書、跑馬燈及宣傳車廣播等方式向停灌區域農民宣導，並請當地小組長、班長協助向農民宣傳相關事宜。

截至10月26日止，停灌區域內已有2萬3230位農民完成申請作業，申請面積達1萬2027公頃。

農田水利署指出，停灌區域內農民於公告期限內須攜帶並填寫身份證或戶口名簿、印章或簽名、實際耕作證明文件、農會或金融機構存摺影本、切結書等相關資料至各管理處工作站申辦停灌補償。

各類作物補償標準如下，稻米、柑橘類每公頃補償14萬；木瓜、香蕉、番石榴、花卉等每公頃10萬；後面依序是甘藷每公頃8萬、紅龍果每公頃7.5萬、大豆每公頃6萬；長期蔬菜、茶、油茶、仙草等每公頃5萬，短期蔬菜每公頃3萬、牧草每公頃1.1萬，其他由專業小組評估後認定。

(中時 )