前總統府發言人丁允恭爆發桃色風暴，監察院長陳菊今天針對此案表示，任何人被踐踏，無論性別，她都一樣關懷、悲憫。監察院已經有2名監委立案調查，她尊重監委獨立行使職權，不會干預。

丁允恭日前被爆擔任高雄市新聞局長期間，在辦公室與女性發生性關係，引發社會軒然大波，事件遭媒體揭發後，丁允恭隨即請辭獲准，監察委員紀惠容、王美玉日前也申請自動調查，不排除約談丁允恭昔日長官陳菊。

陳菊今天出席監察院人權委員會與國家文官學院合辦的「合作促進公務人員人權教育」活動時，媒體詢問對丁允恭此案的看法。

陳菊表示，任何人被踐踏，不分性別，「我們都是一樣關懷、悲憫」。她認為丁允恭這個事件，監察院已經有2個委員立案調查，對於調查中的案件，她尊重監察委員獨立行使職權，並會尊重最後的調查結果，「我們從不干預。」

至於陳菊在高雄市長任內，是否曾經收到過針對丁允恭案的陳情信？陳菊也重申「對不起，沒有」，監察法第26條規定，對於監察委員獨立行使職權的案件，在調查過程中有保密義務，該案都已立案調查進行中，她尊重監委獨立行使職權。

(中時 )