八仙樂園塵爆事件5年過去，周邊蕭條，新北市議員鄭宇恩27日總質詢指出，在地居民都非常希望市府正視地方產業發展議題，業者也說希望能和市府坐下來好好談；不過市長侯友宜答詢指出，從擔任副市長到市長至今都見不到八仙業者，他也透過很多人聯絡「他不理我」，但他強調業者願意，市府一定願意協助，創造雙贏。

八仙塵爆五年過去，現已荒煙蔓草，周邊產業蕭條。（新北市議員鄭宇恩提供／葉德正新北傳真）

昔日超夯滑水道，已被塵土淹沒。（新北市議員鄭宇恩提供／葉德正新北傳真）

侯友宜說，只要八仙願意，他都願意溝通協調，促進八里繁榮。（葉德正攝）

新北市議員鄭宇恩說，八仙樂園2015休園至今，造成周邊環境衛生與治安問題，尤其附近產業蕭條，她詢問八仙業者，業者說目前有近20億被假扣押，無法動用任何經費，一直希望能跟市府坐下來好好談，經發局也說有其他廠商有意願，但只聞樓梯響。

侯友宜指出，他從上任來，一直希望能跟八仙業者見面，但都見不到面，「我很想見他們，是他們不想見我」，業者說苦無窗口，但透過局處都能來找我，他也曾拜託觀光局、經發局，也拜託過兩任八里區長幫忙，都沒見到。

侯友宜強調，他一定願意見面溝通，創造雙贏，因為八仙重新再起，才能讓被害者得到適當補助，他實際透很多關係聯絡，但「他不理我」。

鄭宇恩說，侯市長的說法跟他接收的訊息不一樣，但她身為在地議員有責任為八里建設請命，要求市府與業者約談協商。

侯友宜表示，他會願意以產業方式以促進八里繁榮為目標，不要讓這塊園區荒廢，若造成其他公安問題，市府也會拿出公權力。

(中時 )