中天新聞台執照年底到期，面臨換照，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，而在昨日的聽證會上，對於遭外界指控中天營運不善和新聞裁罰一事，中天暨利害關係人代理人方伯勳以及中天高層到場據理力爭，但面對NCC許多鑽牛角尖的指控，令人相當無奈。

而前立委陳學聖對於中天艱難的處境感到相當憤怒，在臉書上發文表示，看完NCC的聽證會後，只有一個感覺，中天真的前途凶險，很不樂觀！單從七位鑑定人的發言，一面倒的對中天不利，就知道NCC的立場了。

陳學聖指出，之前，NCC主委在面對立法院質詢時，曾表示不會「預設立場」，將邀請財經、法律、傳播、人權相關專家。而無法提前公佈的原因，是避免「當事人有壓力」！結果昨天鑑定人一出席，才發現原來都是NCC想要的人！

真不知道NCC為何連「表象上」的公平都作不到？陳學聖痛批，最起碼，在立法院開公聽會，正反雙方都要邀，而且人數要公平，這樣才有對辯的機會，但這次聽證會的結果就是證明了NCC的心虛、NCC的不敢接受挑戰！

陳學聖無奈指出，所以這齣戲看來是演完了，目前只是在過場，看似重要的陳述，也不過是龍套！因為劇本的結局早就寫好了！現只是獅子的幾滴眼淚，假象的慈悲而已！

而對於NCC這次的做法，網友們更是引用港片「少林足球」的片段，直呼：「裁判、球證、旁證都是NCC的人，中天要怎麼跟他們鬥？」

(中時新聞網)