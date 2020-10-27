湖人官方推特在今天發文慶賀「一眉哥」安東尼戴維斯成為籃球大滿貫壯舉的史上第一人，這個成就連喬丹、詹姆斯、布萊恩等人都只能望其項背。

所謂的籃球大滿貫就是幫助球隊勇奪NCAA、NBA、世界盃以及奧運等四大賽事冠軍。安東尼戴維斯在大一就率領肯塔基大學拿下NCAA冠軍，個人榮膺MVP、奈史密斯最佳球員獎以及最後四強最傑出球員獎(MOP)。

安東尼戴維斯在完成階段性任務之後立刻投身NBA選秀，而當年正逢2012年倫敦奧運，由於葛瑞芬受傷，一眉哥得以頂替進入夢幻隊，安東尼戴維斯一場NBA球賽都還沒打就已披上美國隊戰袍遠征英國，19歲的他隨著美國隊拿下奧運會金牌，寫下了美國男籃最年輕摘金紀錄。

經過兩年磨練之後，2014年世界盃安東尼戴維斯再次入選夢幻隊，他繳出場均12.3分、3.0籃板的數據，冠軍戰大勝塞爾維亞37分更是經典之作，帶隊拿下世界盃冠軍。

去年安東尼戴維斯帶槍投靠湖人，與詹姆斯、隆多、庫茲馬等人聯手擊敗熱火，奪下隊史第17座總冠軍，一眉哥終於圓了NBA冠軍夢。

安東尼戴維斯雖然成為史無前例的籃球大滿貫第一人，但年僅27歲的他依舊還有很長的一段路可走，未來仍有不少榮耀可追求，比如幫助湖人完成衛冕霸業、摘下總冠軍賽MVP以及明年東京奧運金牌，

(中時 )