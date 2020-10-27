ITF台北國際旅展即將開展，老爺酒店集團集結旗下11家飯店，推出高達20種住宿及餐券選擇，分別有人氣必買2,900元聯合住宿券、1,680聯合餐飲券、新登場的13,200元老爺微環島套券及各館限定商品，去年首次推出現場消費滿額刮刮樂活動大受歡迎，今年再升級2.0版「老爺享樂遊」刮刮樂，滿額即可刮卡抽價值38,800元的老爺酒店5天4夜環島假期大獎，超殺的國旅優惠務必買好買滿。

老爺聯合住宿券向來是展場必買熱門商品，一張2,900元適用全台11家飯店，單筆滿20張送2張、30張送3張，以此類推，換算下來一張2,650元有找，加上逾1年的優惠效期，非常推薦揪團搶便宜。在明年國旅市場看好的前提下，不僅單張價格「凍漲」，使用優惠更是大升級，持1張住宿券入住台中老爺，加碼送500元餐廳抵用券，明年3月31日前入住新竹老爺，多贈2張動物園門票，老爺會館則是直接升等豪華客房，超有誠意。持2張券可入住部落客激推的南港老爺行旅套房，享受偌大觀景窗絕佳視野一覽城市風景。2021年2月17日至3月31日期間，平日持4張券可享原價23,980元的礁溪老爺「三人和式山景套房一泊二食」，現省12,380元，等於低於5折的超級優惠！

喜愛美食的饕客有福了！老爺聯合餐飲券每張1,680元，適用全台老爺飯店14家餐廳，對於熱衷吃到飽的民眾，持1張券可享台北老爺Le Café咖啡廳自助式午餐或晚餐2客、新竹老爺Le Café咖啡廳自助下午茶3客或礁溪老爺雲天自助餐廳自助式午餐2客；偏好精緻料理的民眾，可選擇北投老爺午間法式套餐2客 (每客原價1,380元＋10％)、台中老爺義式午、晚間雙人套餐 (每套原價1,880元＋10％)或南港老爺午間套餐2客 (每客原價880元＋10％)。聯合餐飲券買10送1只在展場四天限期優惠，平均1張券不到1,530元，去年即有民眾豪氣單筆購入逾百張餐券，是購券常客推薦必買清單之一。

為鼓勵民眾超前布署國內旅行，全新商品「老爺微環島套券」驚喜登場！每套13,200元含1張A券及2張B券，持A券可入住礁溪、知本或北投老爺一晚，或4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店兩晚；持1張B券可入住4家老爺行旅、台北或新竹2家老爺酒店一晚，或南西、林森2家老爺會館兩晚，方便民眾自由選擇4天3夜五星奢華假期、5天4夜文青潮旅或7天6夜小資Staycation。

各館限定商品例如：15,500元「礁溪老爺樂活假期」，住一晚奢華溫泉套房，再贈超夯得天露營體驗，線上旅展600套已於首日搶購一空，旅展現場4天限量600套，要搶要快。知本老爺買十送一的4,900元雙人住宿券，網美最愛台中老爺4,999星光客房，台南、知本老爺雙城券6,990元及老爺會館聯手肉多多火鍋的一泊二食城市假期2,499元，都是值得入手的優惠商品。

(中時 )