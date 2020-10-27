期待外出工作，使用iPad辦公能更得心應手嗎？微軟旗下的Office系列App的iPad版本更新了，可支援滑鼠和巧控鍵盤的觸控板，若使用 iPad Pro 或是即將上市的 iPad Air 搭配巧控鍵盤，文書處理效率更高。

最新的Word、Excel 還有 PowerPoint 更新 iPadOS 觸控板支援！現在使用新的巧控鍵盤的用戶可以輕鬆將 Word 中的文字標為重點，在 Excel 中選取一整個範圍的儲存格，以及在做 PowerPoint 時輕鬆移動或是放大縮小圖片等等。此外，本次更新也針對Word、Excel 還有 PowerPoint 加入了全新的開始菜單與功能表，讓整體介面風格更符合微軟最新的Fluent UI，讓使用者能輕鬆找到相關資中，並能更專注於目前的工作進度。

除此之外，Microsoft 現在在 iPad 上也支援同時打開多個 Word 檔和 PowerPoint 檔。Microsoft 表示會在接下來的幾個月針對 iPad apps 推出更多更新。

(科技)