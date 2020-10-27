全世界新冠肺炎疫情進入第二波，各國都在發展更快速、準確的檢測方式。交通大學生科團隊今天發表一款全球獨創「全定量」快篩系統「ALLCHECK 組合式電晶片平台」，只要0.02cc血液，在5分鐘內，就可檢測出新冠病毒感染程度，費用便宜，預計明年量產上市。

交大生物科技系、農譯科技、百歐生命科技、萬能生物科技組成研究團隊，在交大終身講座教授林一平帶領下，透過整合生物科技學、晶片研發及病毒快篩等跨領域技術，研發出「ALLCHECK 組合式電晶片平台」。

交大代理校長陳信宏表示，團隊研發出的「ALLCHECK 組合式電晶片平台」，最大特色是可以進行「定量檢測」，測出人體內抗體、抗原及核酸的數量，得到一個數字後，判定感染程度是在前、中、後期，以有利於治療。

交大前校長吳妍華說，對於交大的這項研發成果，她感到非常驕傲，因為「ALLCHECK 組合式電晶片平台」，已取得歐盟CE及台灣TFDA的認證，而且準確率達95％至99％，對全球新冠肺炎的檢測有很大助益。

晶片技術研發團隊成員、交大生科系教授陳文亮指出，電晶片平台由生物感測晶片與電化學感測裝置所組成，晶片透過半導體製程與特殊生物材料製作，達到高再現性、高準確性與高穩定性等特性。同時，交大是目前全球首家具備電阻抗晶片量產能力的團隊。

百歐生醫執行長李彰威表示，「ALLCHECK 組合式電晶片平台」具高擴充性和方便攜帶性，可提供於機場、醫療單位、公共集會場域等需要大量檢測的場所，對於目前遭受疫情襲擊而產生巨大經濟損失的國家，是最佳解決方案之一。

萬能生物科技執行長王裕國說，「ALLCHECK 組合式電晶片平台」技術，能透過置換所修飾的生物分子以應對新型的檢測目標，因此，未來若再面臨新型病毒襲擊，一周內便可完成開發新目標的檢測技術，大幅縮短檢疫開發時程。

(中時 )