2020年首季外資來台購置房地產創下16年新高，尤其是土地，2020年還沒過完，台中已被外資買走2萬5780坪土地，居六都之首，其中含有大量港資。市議員陳文政說，有財力來台中買土地的港資，用膝蓋想也知道不是反送中的參與者，而其中夾雜多少陸資，中央政府從不把關，持續放任熱錢湧入獵地。台中市政府副市長陳子敬說，將與地政局研究後，如有必要將建議中央。

陳文政說，雖然本國對陸資置產有543條款限制，但世界其他國家本來就對陸資置產限制嚴格，所以陸資長年都是透過香港等他國境外公司在全世界獵地，在業內已不是新聞。現在兩岸局勢持續升溫，我國中央政府從中共代理人法、到現在趕走愛奇藝、淘寶等作為，都是在大動作宣示反中。

陳文政指出，但對於港資大舉獵地，中央政府卻不聞不問，放任台中成為熱錢炒房的天堂。他批評，台中市區的土地動輒2、300萬，有財力購買的港人或公司，會是單純想移民來台灣的反送中支持者嗎？用膝蓋想也知道不可能。

陳文政在議事堂呼籲，要年輕人好好想清楚，我們的政府趕走可以課徵營業所、營所稅的愛奇藝與淘寶，藉此來塑造反共反中的形象，但背地裡仍默許疑似夾帶陸資的外資來台大舉獵地，抗中保台遇到炒地皮就轉彎，讓台中地價不斷飆升，增加年輕人租屋、購屋的居住成本，陳文政感嘆說：「這就是愛台灣嗎？」

陳文政為年輕人請命！他說台灣房地產現在最缺的，就是年輕人買房的頭期款；最不缺的，就是炒地皮的資金。無論是外資或陸資，來台買地辦廠增加工作機會、增加政府稅收，大家都很歡迎。但如果要來炒地皮，那就不必了。

陳文政也請市府要向中央反映台中炒地的亂象，要求中央加強外資獵地限制，不要讓台中變成熱錢炒房的天堂。

陳子敬說，針對陳文政議員的建議，將與地政局等單位研究，如有必要將建議中央。

(中時 )