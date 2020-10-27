高雄拚經濟刻不容緩！市長陳其邁與羅達生、經發局長廖泰翔合體「招商鐵三角」，26日召開首次「重大投資案件推動小組」會議，陳其邁指示協助業者加速投資進程，第1波名單包含1家蘋果供應鏈大廠、世界排名前3的被動元件大廠等6家業者，總投資初估逾700億元。

高市府強調，這次是睽違1年多來，首次由市長親自召開的重大投資會議。針對前鎮漁港、興達港海洋科技產業創新專區，及近期將在高雄完工的投資案，陳其邁要求各局處加強溝通協調、提升行政效率，研議最有效率的推動方式。

為因應橋頭科學園區、仁武產業園區及亞洲新灣區5G暨AIoT新創園區開發，加上行政院投入高達60億經費，高市府目標在2年內把前鎮漁港打造為遠洋漁業重鎮及國際級觀光漁港，吸引更多國際大廠投資高雄。

高市府也將配合中央「前鎮漁港建設專案計畫」協助區內業者轉型，區內廠商於2022年底前，凡是符合海洋產業發展需要改建或興建，將以通案方式快速處理。

陳其邁提及，近年美中貿易戰等因素，台商大廠紛紛回流，依據經濟部「台商回台2.0」、「根留台灣」與「中小企業」3大投資方案統計，自去年1月到今年10月中旬投資高雄企業有85家、金額逾1962億元。

當中又以半導體、電子零組件等高科技產業比例最多，顯見南部科技廊道正在成型，陳其邁也指示「投資高雄事務所」應針對回台投資三大方案主動出擊招商。

廖泰翔指出，「投資高雄事務所」力拚11月開張，針對投資案設立專案經理主動出擊，一對一對企業提供諮詢、輔導、媒合及跨局處協調等相關服務，營造全台最優質投資環境，讓企業把高雄當自己家，齊心推動高雄經濟發展。

(中時 )