在歐盟宣布將依據世界貿易組織（WTO）的授權，就波音獲得之補貼向美國實施報復性關稅後，美國政府周一向WTO表示對此感到遺憾，並稱美方希望與歐盟就空中巴士（Airbus）獲得的補貼採取談判的解決方式。

稍早前歐盟執委會宣布，世貿組織周一正式授權歐盟對美國實施制裁，以反制飛機製造商波音公司獲得的補貼。歐盟貿易事務長官Valdis Dombrovskis發布聲明表示，歐洲執委會正在準備對策，與各成員國展開密切磋商。

他並表示，他仍在與華盛頓當局就如何解決空巴獲得的歐洲補貼進行協商。不過，Dombrovskis也表示，在談判未果的情況下，歐盟將準備依據世貿組織的裁決採取行動。

美方將在WTO爭端解決機構（DSB）會議上發表談話，根據路透社取得的講稿，美方代表團表示，美國強烈希望透過談判解決與歐盟之間，就歐盟提供空巴巨額補貼的爭端。美國最近已提出具合理解決方案的提案，將提供一個公平的競爭環境。

DSB周一正式通過裁決，准許歐盟向40億美元美國進口商品祭出關稅。部分分析師預期歐盟可能在下周美國大選之前採取行動。

10月初在世貿組織做出初步裁決時，美國政府揚言如果歐盟對美國進口商品實施WTO授權的關稅，美國必定採取措施反擊。

(時報資訊)