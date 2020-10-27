華德動能(2237)再度標得欣欣客運電動大客車標案，此次是欣欣客運第二次採購華德動能自主開發設計製造的全新電動巴士，將導入欣欣客運236區、215區及819路共22輛電動公車，今年底前交付16輛，明年交付這批剩下的6輛電動巴士。

欣欣客運指出，此3條路線每車每年平均行駛50,000公里以上，所經路線皆為人口稠密地區，除能服務既有乘客之外，每年亦能減少約1,328公噸的碳排放，為沿途居民帶來舒適的居住品質。

欣欣客運為了全力支持政府的綠能政策，於木柵建置電動車停車場後，將為此標案在深坑站建置一座三能（創能、儲能、用能）示範充電場站。電動巴士遮雨棚上方建置302平方公尺面積的太陽能板，平均每日可產出約150度的綠能電力，除了提供行控中心日常用電之外，剩餘電量可回充至車王電子設計智慧儲能系統(ESS)，以作為日間尖峰用電時段補充用充電功能，且本深坑站充電系統採俱OCPP及智慧排程功能充電樁，除了實現充電訊息上傳政府雲端系統外，其充電排程更是透過遠端電腦按個別車輛所需里程、剩餘電量及排班自動運算及完成充電程序，不僅降低台電契約容量需求可達40％，有效減少人工及電費支出。

行控中心內亦建置車聯網IOV車輛運行戰情中心，除透過華德電動巴士上的各類傳感器、整車控制系統及時監控超過600項異常偵測，同時也整合充電場站各項聯綱智慧化設施，不僅可以實現車輛Ｅ化管理及遠距異常排除，並持續建構利用車輛與環境AI大數據分析，實現預防性保養(Predictive maintenance)、零組件之健康診斷及壽命預測，大幅提升車輛妥善率。

該款電動大巴的底盤、車身、全車控制系統等關鍵零組件及技術，皆由華德動能自主設計開發，搭配華德動能母公司車王電(1533)所開發主動式電池平衡系統及國內唯一通過ECE-R100-2安全認證的電池PACK(日本AESC電芯)，亦使此批電動公車的技術國產零組件比例超過50％，印證政府「國車國造」政策的可行性。

(時報資訊)