第四季向來是亞太地區傳統銷售旺季，加上1111購物節即將來臨，更加帶動亞洲科技股題材。摩根投信統計，2010年以來MSCI亞太科技指數各季度表現，第四季勝率高達七成，平均漲幅達3.02%，高居各季之冠，延續至隔年第一季上漲機率仍達65%，平均漲幅也有2.8%，意謂投資人第四季佈局亞太科技股，有機會一舉兩得掌握連兩季旺季行情。

摩根太平洋科技型產品經理張致寧表示，第四季向來是亞太地區的傳統消費旺季，特別是亞太科技股，往往受惠海外節慶需求及新產品周期等消費題材，舉例來說，蘋果近期推出三年來首度重大改款的手機，搭載的5G有望刺激換機潮，市場普遍預期可以拉動5G相關與周邊供應鏈，為第四季增添更多科技話題。

除了旺季效應加持，亞洲電子業PMI與新訂單也持續改善。張致寧說明，儘管受疫情影響，但科技股領先復甦趨勢不減，9月全球電子業PMI升至2018年以來新高的51，亞洲電子業新訂單指數亦創今年以來高點。此外，終端市場多面向的擴張所帶動的設備需求，帶動半導體需求不墜，北美半導體設備出貨金額已連續九個月維持正增長。

需求加溫，亞洲科技龍頭財報出色，張致寧進一步說明，受惠於5G、AI、高效能運算等新應用，亞太通訊服務、資訊科技指數的企業每股盈餘仍續獲上修；另就市場來看，台、韓兩地在科技股展現需求韌性的支撐下，仍能維持EPS預估增長為正，且科技產業今、明年仍有望維持雙位數成長。

另觀察各大新科技應用領域，亦可見亞太科技股崛起態勢，張致寧指出，不論是電子商務、線上遊戲或AI領域，近年來亞太科技企業皆已取得長足的進步和領先的地位，特別在5G部署上，更是搶得先機位居世界前列。此外，不再甘於侷限在過去的晶圓和零組件代工，亞太科技企業選擇軟硬體通吃，除了主宰全球記憶體市場、串聯全球手機供應鏈，在自動化和機器人市場也持續蓬勃發展。著眼於亞洲積極投入科技研發領域，長線股價表現也有望獲得支撐。

(時報資訊)