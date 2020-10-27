美股重挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.79%，台積電(2330)今天股價開低2.5元為447.4元，最低445.5元，跌幅約1%。台積電自第三季法說會後股價呈現震盪整理的格局，今日股價回探月線，外資連續兩個交易日共賣超7578張。

台積電ADR周一收在86.73美元，跌1.58美元，跌幅1.79%，換算每股為台幣501.33元。台積電周一收跌為450元。今股價開低震盪，盤中一度跌至445.5元，跌落月線的約447元及短期均線，但買盤低接，股價逐步回穩，回到448.5元，僅小跌1.5元，也讓台股跌幅同步收斂。

台積電在10月15日法說會前，於13日創下股價465元歷史次高，15日法說會公布亮麗財報，但股價自16日至今呈現整理，也在法說會前完成填息後，落入貼息。

台積電第三季法說會公布營運佳績，並續樂觀看第四季，台積公司預期，第四季業績可望持續攀高，將達124億至127億美元，全年營收成長3成並再創新高。此外，台積電認為客戶重複下單與供應鏈庫存風險不大。

台積電第三季營收攀高至121.4億美元，超越原訂112億至115億美元目標，折合新台幣3564.3億元，季增14.7%。毛利率53.4%，較第二季拉升0.4個百分點，稅後淨利1373.1億元，季增13.6%，創歷史新高，每股純益5.3元。前三季營收9777.22億元，年增29.9%，毛利率52.8%，較去年同期拉升8.5個百分點，稅後淨利3751.19億元，年增63.6%，每股純益14.47元。全年營收看增3成，將再創新高，獲利亦將同步再攀高。

(時報資訊)