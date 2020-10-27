封測廠超豐(2441)受惠客戶訂單需求持續強勁，2020年第三季合併營收連2季創高，公司對下半年營運展望樂觀看待。由於邏輯IC封測需求暢旺，超豐產能持續逼近滿載，法人預期超豐第四季營運可望持穩高檔，下半年旺季營運續旺。

超豐股價8月底觸及55.2元的近2年半高點後拉回，9月底下探48.2元的2個半月低點，近日緩步震盪墊高。今（27）日開高穩揚，最高上漲1.77％至51.8元，惟隨後賣壓出籠漲勢收斂、力守平盤之上。三大法人近期持續加碼，上周買超1703張、昨日續買超828張。

超豐尚未公布第三季財報，9月自結合併營收12.64億元，雖月減1.47％、仍年增達15.19％，改寫歷史次高。帶動第三季合併營收37.8億元，季增5.33％、年增14.69％，續創歷史新高。累計前三季合併營收106.41億元、年增20.95％，亦續創同期新高。

由於貿易戰及疫情致使客戶積極儲備庫存，帶動醫療、PC、NB、平板、遊戲機等需求強勁，使超豐今年上半年平均稼動率達約95％的滿載高檔，帶動稅後淨利12.03億元、年增達45.6％，每股盈餘（EPS）2.11元，雙創同期次高，淡季營運表現逆強。

展望後市，雖然下半年醫療相關需求略為轉弱，但其他產品需求持續強勁，加上PC需求轉強、5G相關應用需求顯現、車用及電視市場回溫，帶動超豐第三季訂單需求持續強勁、現有產能幾乎滿載，帶動營收續「雙升」創高，旺季營運可期。

而超豐母公司力成日前法說中，亦看好5G、智聯網（AIoT）、醫療、面板及娛樂相關產品需求增加，將帶動第四季邏輯IC需求持續暢旺、狀況優於記憶體產業，並透露超豐現有產能已被訂單塞爆，客戶甚至找上力成詢問能否提供邏輯IC封測服務。

力成暨超豐董事長蔡篤恭表示，集團積極進軍邏輯IC、致力投資異質整合封測先進技術，以成為一站到位、全方位服務的封測領導集團。其中，超豐將專注封測中低端產品，並持續因應客戶需求擴產增加市占率。

(時報資訊)