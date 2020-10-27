高齡89歲的總統府前資政徐立德，與小他37的女音樂家陳怡伶發展「第二春」，卻因個性不合鬧翻，雙方正在打離婚官司。陳女另以徐大腦退化為由聲請輔助宣告，但台北地院認為徐辨識意思及表示能力未完全喪失，裁定駁回，可抗告。

徐立德在元配劉勤生2009年因病過世後，很快找到第二春，被媒體拍到和陳怡伶當街熱吻，兩人並於2013年結婚，但婚姻只維持2年就分居，徐並於隔年訴請離婚，高等法院去年判准，全案目前上訴最高法院審理中。

陳女反告徐立德，指徐年事已高，卻時常外出應酬，還要求她不得工作，要日夜躬身照顧，每月卻僅「施捨」20至30萬元，根本不足以負擔日常支出，害她得拿個人積蓄應急，求償生活開銷共425萬元，按月支付25萬元生活費，直到兩造婚姻關係確定終結為止。

徐立德反駁，兩人價值觀迥異，婚後每遇摩擦，陳女便大發脾氣，讓他飽受精神折磨，只好分居，且每月支付數十萬元，不定期給予大筆現金或匯款，都滿足不了陳女奢華生活。新北院認為，陳女無法舉證生活開銷，判她敗訴。

陳女與徐立德間還有其他大大小小訴訟，陳女另還提告主張，徐曾有中風紀錄，婚後生活起居都是她協助，無法勝任大部分家事，常須由她陪同到醫院就診，醫生也曾提及徐的大腦有退化現象，辨識意思表示效果的能力已有不足之虞。

陳女並指，徐在離婚訴訟時，無法完整陳述自己的意思，必須有律師在旁提醒、誘導，甚至連重要時間點及證據真實性都不記得，足見徐身體狀況不佳，已嚴重影響意思表示能力，故聲請輔助宣告。

不過，法官查出徐立德2017年間聲請婚姻調解，並當庭撤回，2018年間提起離婚訴訟，同年提起上訴，今年新北院的支付生活費訴訟調解、言詞辯論，徐都親自出席，根據相關筆錄，徐都能明確表達離婚意思及理由，雖然有些時間點記憶不清楚，但前後陳述均一致，顯然並未完全喪失意思表示能力，故駁回監護宣告聲請。

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(中時 )